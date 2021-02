Consultazioni, da lunedì nuovo giro. Il sì della Lega spiazza il Pd. Cinque Stelle appoggerà Draghi

78 Visite

Mario Draghi riprenderà già lunedì, alle 15, le consultazioni con i partiti per un secondo giro. Previsti anche incontri con le parti sociali. Martedì sera, o mercoledì mattina potrebbe salire al Quirinale per sciogliere la riserva. Al momento – a quanto si apprende dal suo entourage – Draghi non si è ancora messo al lavoro sui possibili ministri del nuovo governo, né sui membri del suo staff.

Quali saranno adesso le mosse degli altri partiti? Il Pd spinge perché si eviti l’allargamento alla Lega, ma nel caso ciò accadesse valuterebbe anche varie ipotesi, come l’indicazione di ministri tecnici, di area (e non di politici) o l’appoggio esterno al governo, votando la fiducia al nuovo esecutivo e appoggiando i singoli provvedimenti. Questa strada è stata però smentita dal partito con una nota ufficiale.













