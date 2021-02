La truffa all’anziana di Marano: “Mi hanno rubato 6 mila euro”

484 Visite

Un orologio di valore, oro e contanti. Ammonta a circa 6 mila euro il danno patito dall’anziana truffata da un finto avvocato nella zona di San Rocco, a Marano. Il malvivente aveva contattato la donna spacciandosi per il legale del marito, finito nei guai per aver investito una persona. Nulla era vero, però, ma i truffatori sono riusciti nel loro intento: portare via quasi sei mila euro a una donna di 85 anni. Nella zona alcuni esercizi commerciali, in particolare una farmacia, sarebbero dotate di telecamere. Potrebbero pertanto fornire indicazioni utili agli inquirenti.













