Pallanuoto, A2 Femminile: domani (ore 10) l’Aktis Acquachiara affronterà le catanesi di Torre del Grifo

Domenica 7 Febbraio alle ore 10, presso la piscina Scandone di Napoli, l’Aktis Acquachiara ospiterà la formazione etnea di Torre del Grifo nel match valido per la seconda giornata di campionato.

Risultati opposti per le due compagini che si incroceranno nella vasca olimpionica di Fuorigrotta: le acquachiarine hanno maturato una vittoria nel derby contro il Napoli Nuoto mentre le rossoazzurre escono sconfitte dalla stracittadina catanese contro la Brizz Nuoto.

Non si fida, però, del risultato negativo delle sue avversarie l’allenatrice dell’Aktis Barbara Damiani: “Incontriamo una squadra ben attrezzata che ha perso qualche giocatrice esperta ma che ha elementi giovani molto interessanti. Dopo la sconfitta di quindici giorni fa, avranno sicuramente intenzione di espugnare la Scandone provando a strappare i tre punti. In queste due settimane noi abbiamo lavorato bene affinando l’intesa della squadra in tutte le fasi di gioco; sappiamo che in un campionato così breve non possiamo permetterci di commettere errori pertanto chiedo alle mie ragazze la massima concentrazione ed attenzione. Per conquistare il miglior risultato possibile sarà necessario sacrificarsi anche individualmente”.

Tutti negativi i tamponi effettuati in settimana: Damiani avrà a disposizione tutte le atlete del roster.

Secondo il centroboa Anna De Magistris: “Torre del Grifo è sembra una squadra molto fisica e ben organizzata. Hanno nella forza del collettivo una delle armi migliori; sono una formazione che riesce spesso a ripartire in velocità ed hanno delle buone individualità con giocatrici dotate di un buon tiro dalla distanza. Dovremmo giocare riducendo al minimo gli errori per fare nostra la partita”.

A dirigere l’incontro sarà il Sig. Mattia Gomez. Delegato FIN il Sig. Francesco Vildacci

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Napoleggiamo (inizio collegamento ore 9:50) al seguente link:

https://www.facebook.com/Napoleggiamo













