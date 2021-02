116 Visite

Violenta esplosione in una casa in via Capocrest, a San Giuseppe Vesuviano, gravissimo l’uomo che abitava all’interno dell’appartamento ed è stato ritrovato dai soccorritori sotto le macerie. Il ferito, un giovane di nazionalità marocchina, è stato trasportato d’urgenza al Reparto Grandi Ustionati dell’Ospedale Cardarelli di Napoli.













