Marano-San Rocco, giostrine del parco ancora chiuse. Mamme: “Non sappiamo dove far giocare i bambini”

46 Visite

“Gentile Direttore, il parco per i più piccoli di via San Rocco risulta ancora chiuso dall’8 novembre. Probabilmente, il sindaco ha dimenticato di aprire il parco dove ci sono le giostrine. Noi mamme della zona non sappiamo dove far giocare i bambini. Speravamo di poter portare nuovamente i nostri bambini nelle aree giochi attrezzate all’aperto nel parco della città, ma nulla, ciò non è stato possibile, in quanto all’esterno del parco c’è ancora un cartello affisso sulle pareti del cancello con la scritta: “Area chiusa”. Riteniamo che sia giusto preservare le condizioni per l’esercizio da parte dei bambini del diritto alla socialità e al gioco, oltre i confini della dimensione domestica e familiare, anche in tempi di pandemia. Attendiamo una risposta da parte dell’amministrazione comunale. Grazie” (lettera firmata).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS