Don Mimmo nuovo vescovo di Napoli, PER: “Pellegrino di pace nelle periferie della città”

109 Visite

Oggi è stata una giornata importante per Napoli.

Don Mimmo, il nuovo vescovo, si è fatto “pellegrino di pace” nelle periferie geografiche ed esistenziali della città.

Nell’omelia, poi, don Mimmo ha descritto Napoli come la città delle “tante mani tese”. Qui “vive gente che ci crede, che crede nel valore e nella bellezza della vita, che è capace, nella gratuità, di darsi agli altri per aiutare le persone a rimettersi in piedi”.

La rete politica PER le Persone e la Comunità, con umiltà e determinazione, non si sottrarrà alla meta indicata dal nuovo vescovo: “organizzare la speranza” a beneficio dei più deboli, degli ultimi e dei penultimi, delle nuove generazioni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS