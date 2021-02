Crisi di governo, Mattarella dice no al voto e affida l’incarico a Draghi

266 Visite

E’ fallita l’esplorazione di Fico. Il gioco di veti incrociati fra i partiti della maggioranza ha chiuso al Conte ter: fumata nera dunque a un vertice di Matteo Renzi con Dario Franceschini, Vito Crimi e Roberto Speranza. Fico è salito al Colle per riferire al presidente Mattarella. Il colloquio è durato circa 40 minuti. “Allo stato attuale permangono distanze alla luce delle quali non ho registrato l’unanime disponibilità di dare vita ad una maggioranza” tra le forze che sostenevano il precedente governo, ha dichiarato uscendo dal Quirinale il presidente della Camera. Mattarella ha poi aggiunto: “Ci sono solo due strade da percorrere: elezioni o governo di alto profilo istituzionale. La situazione sanitaria, economica e finanziaria non ci consente di perdere ulteriore tempo, abbiamo bisogno di un governo pienamente operativo. Pertanto a breve indicherò una personalità non politica a cui affidare l’incarico”. Incarico poi affidato a Mario Draghi.













