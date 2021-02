Renzi vince la partita a poker: in un solo giorno fa fuori Conte e ottiene il via libera per Draghi

239 Visite

Sotto il profilo tattico c’è un solo vincitore ed è Matteo Renzi. In un giorno solo incassa due obiettivi. Non ci sarà un governo Conte ter e il Capo dello Stato Sergio Mattarella convoca Mario Draghi al Colle per domani mattina. Il governo istituzionale non era la prima opzione per il leader di Italia Viva, che avrebbe preferito un Governo politico, ma in fondo ai suoi lo ha sempre detto: l’ex presidente della Bce è la soluzione migliore per il Paese.

Non a caso durante la trattativa con la vecchia maggioranza ha condotto un gioco al rialzo continuo, fino a far saltare il tavolo. Dopo aver di fatto imposto la riunione a oltranza di quarantotto ore, decide di far alzare i suoi con un nulla di fatto. Il leader di Iv ha anche un altro obiettivo e questo sarà verificato nei prossimi giorni: riuscirà nell’interno di spaccare il Movimento 5 Stelle e il Pd? Lo scopriremo nelle prossime ore.













