Crisi di governo, ora Conte fa lo spavaldo: “Se cado e si andrà al voto, girerò casa per casa”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte spera ancora di restare in piedi grazie alle truppe di Responsabili o Costruttori o voltagabbana arruolate in Parlamento. Ma se tutto va male è pronto a scendere in campo e a chiedere i voti “casa per casa, paese per paese”. Insomma, il partito di Conte è ancora un’idea concreta sotto l’insegna “Insieme”.

A descrivere gli umori dell'”avvocato del popolo” e degli alleati di governo è un retroscena del Corriere della sera secondo cui Conte si è convinto di avere stretto con Pd e Movimento 5 Stelle un “patto di ferro”: o avanti con lui o elezioni.

“Girerò l’Italia città per città, paesino per paesino, casa per casa…”, avrebbe riferito Conte ai suoi.













