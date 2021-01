Percorre 10 km contromano e si giustifica così: “Ho seguito le indicazioni del Tom Tom”

205 Visite

Qualche giorno fa tra Palma Campania, Nola e Sarno, un’infermiera di 47 anni ha percorso per ben 10 km contromano l’A30 sulla corsia di sorpasso, e quando è stata poi fermata dalla Polizia Stradale, per giustificarsi, ha detto di aver “seguito le indicazioni del Tom Tom”. Gli agenti che hanno frenato la sua corsa impazzita, neppur senza difficoltà, le hanno ritirato la patente, disposto un fermo amministrativo dell’auto e adoperato una contestazione dell’illecito amministrativo per circa duemila euro.

Con tutta probabilità, la donna deve essersi distratta e deve aver imboccato a Nola la corsia d’uscita per le auto provenienti da Salerno; una distrazione che, tuttavia, poteva costar caro a lei e a tante altre persone: infatti, ad allertare la Polizia sono stati proprio i numerosi sfortunati automobilisti che l’hanno incontrata lungo il loro cammino.













