Elettricità staccata all’isola ecologica di Marano per luce non pagata. Pare che il contatore sia ancora intestato al Comune. L’ennesima tegola, insomma. Molte strade del territorio sono ancora al buio da più di due settimane, come ad esempio via San Rocco, via Ranucci, via Marano Pianura. Analoga situazione per il cimitero di via Vallesana.













