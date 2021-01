Blitz dei Nas a Casoria, denunciato per frode il commerciante del cioccolato scaduto. Borrelli e Simioli: “Felici di aver contribuito con nostra denuncia

236 Visite

Sequestrate circa tremila confezioni di cioccolato scaduto pronte alla vendita e identificato e denunciato per truffa in commercio, dai Nas di Napoli, un imprenditore di Casoria. Tutto è partito da un video diventato poi virale di una persona intenta a tagliare dalle confezioni degli snack la data che ne attestava l’avvenuta scadenza. “Il video da noi pubblicato ha fatto il giro del web e non è sfuggito alle forze dell’ordine che sono intervenute in tempo a bloccare il commerciante senza scrupoli che avrebbe tranquillamente permesso che nella calza di migliaia di bambini finisse del cioccolato scaduto. Senza pensare alle possibili conseguenze per la salute di tanti innocenti. Siamo felici di aver contribuito con la nostra segnalazione alla sua individuazione, non bisogna mai avere nessuna remora a denunciare i malfattori, è necessario essere determinati, con i fatti, contro i produce e ordisce il male altrui. Grazie alla nostra denuncia l’Epifania di molti bimbi è stata più serena”. Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e Gianni Simioli, conduttore radiofonico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS