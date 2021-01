Terremoto, nuova scossa a Pozzuoli: un boato poi la piccola scossa

297 Visite

POZZUOLI – Risalgono a poco più di 40 minuti fa, intorno alle 15:47, numerose segnalazioni relativa ad un’ennesima scossa di terremoto a Pozzuoli. Secondo le testimonianze di alcuni residenti ci sarebbe stato prima un boato, succeduto poi dalla scossa vera e propria. Al momento non sono stati riportati, per fortuna, danni a cose o persone. Il sisma, di magnitudo 1.2, ha avuto come epicentro la zona della Solfatara e sarebbe avvenuto ad 1 chilometro e 420 metri di profondità dal suolo.













