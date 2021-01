168 Visite

L’Ema, l’agenzia europea per i medicinali, ha approvato vaccino Moderna per la somministrazione nei 27 paesi dell’Unione europea contro il Coronavirus. Nelle prossime ore il parere espresso verrà trasmesso alla Commissione Ue, che a sua volta convaliderà l’uso del farmaco nei 27 paesi membri. All’Italia andranno in totale 21 milioni e 200mila dosi del nuovo siero.













