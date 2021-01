65 Visite

È stato convalidato il fermo per i due maggiorenni accusati dell’aggressione e della rapina dello scooter ai danni di Gianni Lanciano, il rider 50enne, immortalati in un video. I due maggiorenni, fermati insieme ad altri quattro ragazzi, minorenni, restano dunque in carcere. Nelle prossime ora l’udienza di convalida per i minorenni.













