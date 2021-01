Stati Uniti, via libera all’esecuzione di Lisa Montgomery: è l’unica donna nel braccio della morte

302 Visite

Via libera all’esecuzione dell’unica donna in attesa nel braccio della morte: si tratta di Lisa Montgomery, condannata alla pena capitale per aver strangolato nel 2004, in Missouri, una donna incinta di 8 mesi, prima di praticarle un cesareo e rapire il bambino. La data dell’esecuzione è stata fissata per il 12 gennaio. Se verrà giustiziata, Montgomery sarà la prima detenuta donna a essere messa a morte in quasi 70 anni.













