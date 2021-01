Campania, mare agitato e vento forte: ridotti i collegamenti per Ischia e Procida

118 Visite

Sono pochissimi i collegamenti marittimi effettuati oggi per le isole di Ischia e Procida anche per le condizioni meteorologiche sfavorevoli. Al servizio ridotto delle compagnie di navigazione per le restrizioni agli spostamenti si sono aggiunti mare agitato e vento forte da Sud Ovest che hanno determinato lo stop totale delle corse dei mezzi veloci e quello quasi completo dei collegamenti delle navi traghetto, da e per i porti di Napoli e Pozzuoli.