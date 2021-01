127 Visite

Dei giovani napoletani trovano un portafogli con 280 euro in contanti, carte di credito, bancomat e documenti personali perso nella funicolare di Chiaia, ma non si danno per vinti e con grande onestà rintracciano il proprietario e gli restituiscono tutto. Il proprietario: “Un bel gesto inaspettato”













