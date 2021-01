Fuochi d’artificio pericolosi, appartamento in fiamme a Castellammare di Stabia

241 Visite

Castellammare di Stabia, inizia male il 2021, incendio divampato in un appartamento provocato dai fuochi di artificio. Le fiamme divampate sul terrazzo, a Santa Maria dell’Orto, si sono propagate anche all’abitazione vicina. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere il rogo. Il proprietario è tornato indietro per salvare il suo cane. L’incendio è scoppiato dopo le 24. Aperta un’inchiesta per accertare le responsabilità.













