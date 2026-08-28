Marano, l’addio dell’edicolante Caianiello dopo 33 anni: «Ho visto crescere intere generazioni, il vostro affetto mi ha commosso

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Gentile direttore, ho letto il tuo articolo e sono rimasto molto colpito soprattutto per l’affetto e la stima che in tanti mi hanno dimostrato sui social. In 33 anni della mia attività ho visto bambini e bambine crescere e diventare genitori, immaginavo di essere un punto di riferimento ma tutto questo affetto mi ha sorpreso e contestualmente mi rende felice e mi commuove. Sono molti i motivi che mi hanno spinto a chiudere l’attività quello fondamentale è che non mi sono voluto piegare ai ricatti del distributore come tu hai scritto nel tuo articolo. Ti prego di voler estendere il mio ringraziamento a tutti i miei clienti/amici per tutti questi anni passati insieme.

Caianiello Filippo













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