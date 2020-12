Elezioni a Napoli, Catello Maresca è ormai in rampa di lancio per la candidatura a sindaco

Catello Maresca è pronto a candidarsi e l’intervista rilasciata al Mattino è ormai più di una mezza conferma. «Leggo i giornali e ringrazio chi mi indica come candidato di destra, poi di sinistra, centro, sopra e sotto. Sono un uomo delle istituzioni, servo già la collettività occupandomi di giustizia. Non nego di ricevere mille sollecitazioni, inviti».

Nel merito dell’eventuale candidatura: «Sarei il candidato dei napoletani, non di una parte. Napoli non ha bisogno in questo passaggio storico drammatico di ulteriori guerre tra fazioni, ma di progetti chiari e realizzabili, di un cronoprogramma dettagliato e di una squadra competente fatta di eccellenze che si mettono a disposizione. Da anni parliamo di riconversione di Bagnoli e Napoli Est. Abbiamo assistito in un quarto di secolo allo svuotamento di ogni funzione di Fuorigrotta, all’abbandono delle periferie metropolitane: Barra, San Giovanni, Scampia, Secondigliano. L’intera area Nord, l’area occidentale e Flegrea come Pianura e Soccavo sono corpi estranei alla città. Il centro storico, patrimonio Unesco, è in una condizione di assoluto degrado. La Sanità, Forcella, i Quartieri Spagnoli, sono a tutti gli effetti periferie dell’esistenza umana dove solo la Chiesa e l’associazionismo riescono a tenera accesa la luce della speranza. Qui lo Stato non c’è mai stato».