Eclissi totale di Sole il 14 dicembre: sarà visibile dal Sudamerica

Nel corso dell’evento, “il disco nero del Sole attraverserà il Cile e l’Argentina, la totalità avrà una durata massima di 2 minuti e 10 secondi, quando in Italia saranno le 17:14”, ha spiegato all’Ansa l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project, sul cui portale sarà possibile seguire l’eclissi via web.

Tra gli eventi astronomici del mese di dicembre, uno tra i più attesi da esperti ed appassionati è l’eclissi totale di Sole, in programma proprio oggi, lunedì 14. L’evento, però, non sarà visibile dall’Italia, bensì dall’Oceano Pacifico meridionale, o da aree del pianeta come il Sudamerica, con Cile e Argentina oppure ancora presso l’Atlantico Meridionale.