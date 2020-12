Marano, somme urgenze a iosa per la messa in sicurezza delle strade: il Consiglio comunale dovrà riconoscere altri 64 mila euro

144 Visite

Sessantaquattro mila euro in totale. 42 mila e passa alla ditta Archivolto srl e 22 mila (sempre Iva inclusa) alla Edil Mica dei fratelli Liccardo. Sono le ennesime somme urgenze commissionate nei giorni scorsi dal Comune di Marano per lavori di ripristino e messa in sicurezza di sedi stradali. Interventi resisi necessari alla luce delle ultime allerte meteo che hanno provocato danni tra via Marano-Pianura e via Vallesana e in via Pepe, corso Europa e Pendine-Casalanno. Soliti interventi che si ripetono nelle zone dove si sentono maggiormente gli effetti del dissesto idrogeologico del territorio, la mancanza o rottura di impianti fognari e l’assenza di vasche per la raccolta delle acque piovane. Un dissesto favorito anche dei numerosi sbancamenti e dai continui abusi edilizi, che continuano ad essere perpetrati in alcuni punti delle periferie cittadine. I 64 mila euro dovranno essere riconosciuti dal Consiglio comunale come debiti fuori bilancio. I consiglieri, in pratica, dovranno avallare le richieste formulate dai tecnici comunali (che hanno materialmente contattato le ditte) e dalla giunta che ha proposto il riconoscimento del debito nel civico consesso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS