Campania, vaccino Pfizer: tra qualche mese ne arriveranno 340 mila dosi. E’ il primo step

Per la Campania le prime dosi di vaccino anticovid, quelle preparate dalla Pfizer, arriveranno a fine gennaio. Le Regioni hanno pochi giorni per stilare la prima bozza di un piano vaccinale da trasmettere, a stretto giro, entro il 23 novembre, al commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri. A usufruire per primi del vaccino saranno il personale e gli ospiti delle Residenze per gli anziani (Rsa), i grandi vecchi non deambulanti e i camici bianchi degli ospedali, ossia le categorie e i luoghi che, nel corso della pandemia, hanno rappresentato il principale incubatore e vettore del contagio e maggiormente esposti agli esiti dell’infezione. Ieri, in Unità di crisi, in Campania c’è stato il primo vertice su questo tema.

I riflettori – come evidenzia Il Mattino – sono puntati sulle strutture da individuare per ciascuna provincia ai fini della somministrazione, sugli ospedali, sul personale da sottoporre a profilassi, sui congelatori disponibili, sul numero e ubicazione delle Rsa, personale e ospiti delle strutture residenziali. Tra le basi distribuzione anche l’aeroporto di Capodichino, tant’è che il management della società di gestione ha già avuto contatti con la Desmon, l’azienda di Nusco specializzata nella produzione dei super-congelatori.













