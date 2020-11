La voce del cittadino. “Riaprire le scuole? Noi non siamo d’accordo”

371 Visite

Gentile direttore, la contatto da genitore per la riapertura delle scuole (primaria prima classe) il 24 novembre. Siccome su questo argomento a me viene ansia e paura, le chiedo da genitore di dare voce ad alcune mamme che vogliono che la scuola resti chiusa. Non possiamo permettere che vada a finire sempre come vogliono loro sono: i nostri figli non sono figli dello Stato dei politici.

E’ tutto un controsenso: la Campania e al collasso, chiede 450 medici ma apre le scuole. Siamo Zona rossa, non posso uscire ma posso accompagnare il bimbo a scuola? Non posso vedere la mia famiglia, nonni, zii, cugini, ma posso entrare a scuola con persone estranee, con amici di classe. Se lei può, la prego dia voce a noi mamme: ci aiuti in questa battaglia L’istruzione è importante, ma la vita dei nostri figli ancora di più.

Lettera firmata













