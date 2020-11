Il Napoli alle prese con infortuni e Covid: contro il Milan mancheranno diversi titolari

160 Visite

Napoli in emergenza. Contro il Milan mancheranno almeno 3 calciatori di peso. Il primo a fermarsi è stato Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha subito la lussazione della spalla destra, confermata dagli esami effettuati nel primo pomeriggio di ieri. Ma c’è anche Ospina, che non è potuto scendere in campo contro la sua Colombia a causa di un problema muscolare. Si aggiunge la positività al Covid-19 di Elseid Hysaj. Infine non è al meglio Bakayoko, che ieri si è fermato per un forte attacco influenzale.