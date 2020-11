A Calvizzano l’iniziativa “Coloriamo il domani”, gara di componimento letterario per gli studenti del territorio

109 Visite

Stamani i consiglieri Pisani e Bianco hanno incontrato il dirigente scolastico Dott.ssa Schiattarella per presentare il progetto dell’associazione legalità Possibile “Coloriamo il domani”. Come spiegato dall’Avvocato Oscar Pisani, si tratta di una gara di componimento letterario e musicale avente ad oggetto la seguente traccia: “l’alleanza emotiva ai tempi del Covid; lontani fisicamente ma vicini nell’anima. I migliori due componimenti (ad insindacabile giudizio di una Commissione formata da 5 membri) saranno premiati con dei Tablet di ultima generazione . Le informazioni per partecipare saranno presto disponibili sulla pagina Facebook di “legalità Possibile”. Il presidente dell’Associazione Gennaro Ricciardiello, assieme agli altri componenti – spiega l’avv. Oscar Pisani- hanno avvertito la necessità di essere vicini ai ragazzi che, oggi, a causa della didattica a distanza, subiscono limitazioni agli spostamenti senza aver la possibilità di stare assieme. Abbiamo il dovere morale di ascoltare le sensazioni dei ragazzi per comprendere gli stati emotivi e l’universo di emozioni che gli studenti data la situazione epidemiologica, sono costretti a sopprimere e limitare. Reputiamo questa iniziativa la prima di una serie di progetti che hanno il preciso scopo di esaltare le doti e le qualità dei nostri studenti attraverso iniziative culturali e borse di studio. A breve precisano Bianco e Pisani, in qualità di consiglieri, provvederemo a chiedere il patrocinio morale del Comune di Calvizzano per tale iniziativa.

