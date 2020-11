CALVIZZANO, PIROZZI: “INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO”

124 Visite

Martedรฌ ho incontrato insieme ๐š๐ฅ๐ฅโ€™๐€๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ๐ซ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ฉ๐จ๐ฅ๐ข๐ญ๐ข๐œ๐ก๐ž ๐ฌ๐จ๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ข ๐Œ๐š๐ซ๐ณ๐ข๐š ๐Œ๐š๐ณ๐ณ๐ž๐ข ๐ž ๐ฅ๐š ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐ž๐ซ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ž๐ ๐š๐ญ๐š ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐ ๐ซ๐š๐ง๐œ๐š ๐๐š๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ le associazioni del territorio al fine di istituire una commissione culturale comunale.

Hanno partecipato allโ€™incontro gli esponenti della ๐๐ซ๐จ ๐‹๐จ๐œ๐จ ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ข ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ฌ๐ฌ๐š ๐Œ๐š๐ซ๐ข๐š ๐‹๐ฎ๐ข๐ฌ๐š ๐’๐š๐›๐š๐ญ๐ข๐ง๐จ ๐ž ๐ข๐ฅ ๐ฌ๐ž๐ ๐ซ๐ž๐ญ๐š๐ซ๐ข๐จ ๐‚๐ข๐ซ๐จ ๐‹๐š๐ญ๐ญ๐ž๐ซ๐จ, ๐ˆ๐ฏ๐š๐ง๐จ ๐ ๐ž๐ฅ๐š๐œ๐จ ๐ข๐ง ๐ซ๐š๐ฉ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ง๐ณ๐š ๐๐ž๐ ๐ฅ๐ข ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข, ๐ข๐ฅ ๐ฉ๐จ๐ž๐ญ๐š ๐†๐ข๐จ๐ซ๐ ๐ข๐จย ๐™๐š๐ฉ๐ฉ๐š๐ซ๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ž ๐ฅ๐š ๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐ซ๐ข๐œ๐ž ๐๐ข๐œ๐จ๐ฅ๐ž๐ญ๐ญ๐š ๐‘๐ฎ๐ ๐ ๐ข๐ž๐ซ๐จ.

Nel corso dellโ€™incontro ho ricevuto in dono un ritratto che mi raffigura e un libro. Ringrazio vivamente Ivano Felaco e la Professoressa Nicoletta Ruggiero per il graditissimo pensiero che hanno avuto nei miei confronti.

Giogio Zapparella ha proposto un gemellaggio con i poeti con cui รจ in contatto e che risiedono in altri paesi.

Successivamente, abbiamo illustrato ai presenti, le idee dellโ€™amministrazione in materia artistico-culturale. Intendiamo adornare la cittร con dei murales su alcuni palazzi storici, installare degli ombrelli colorati in alcune vie principali, ripristinare la filodiffusione e riqualificare il centro storico con interventi mirati. Intendiamo conoscere e coinvolgere in questo processo anche le altre associazioni presenti sul territorio.

Siamo disposti a creare una sinergia collaborativa per riportare al centro della nostra azione politica la cultura, e lโ€™arte.

Nota stampa del sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi.