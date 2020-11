La seconda ondata ha travolto De Luca. Lo “sceriffo”, dal giorno delle rivolte, ha cambiato radicalmente atteggiamento ed è in crisi

879 Visite

In Campania, sul fronte Covid, è il caos totale. Il governo, dopo le ultime vicende sanitarie, ha annunciato: “Siamo lo Stato, sulle criticità di Napoli occorre dare un segnale. Bisogna alleggerire la pressione sugli ospedali”, ha spiegato il premier Giuseppe Conte che sta valutando l’invio in città dell’esercito e della protezione civile per gestire la situazione negli ospedali ridotti allo stremo a causa dell’emergenza coronavirus. Il ministro Speranza aveva già inviato gli ispettori al Cardarelli, Monaldi, Cotugno e Ospedale del Mare, accompagnati dai carabinieri del Nas, che avevano rilevato problemi e criticità soprattutto nei pronto soccorso e nei reparti dei pazienti Covid. È di queste ore il caso della morte di un paziente ricoverato nell’Area Sospetti del pronto soccorso del Cardarelli di Napoli, con probabile infezione da Covid-19 e già in terapia, trovato privo di vita nel bagno dell’area di pronto soccorso.

De Luca, il governatore dal piglio di ferro, da qualche settimana sembra invece in balìa degli eventi. Annuncia chiusure, lockdown, zone rosse, polemizza con De Magistris e il governo, ma poi si affloscia improvvisamente. O meglio, secondo diversi osservatori, dal giorno delle proteste a Napoli e delle rivolte. Allo sceriffo, insomma, sembra essere caduta la penna, il piglio decisionista della prima ondata. La seconda ondata, a Napoli e provincia, si è rivelata pressoché un disastro.













