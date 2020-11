Quarto, abbattimento via Beccali: il sindaco chiede al Prefetto di sospendere la procedura

85 Visite

Rispetto all’abbattimento della palazzina in via Beccali, abbiamo manifestato al Prefetto di Napoli la non opportunità a procedere, a maggior ragione in questa fase così delicata di emergenza sanitaria, oltre che sociale ed economica. Provvedimenti come questo, in questo momento, hanno la necessità di essere sospesi. Noi continueremo a stare vicini alle famiglie. Così il sindaco di Quarto, Antonio Sabino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS