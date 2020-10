503 Visite

Apprendiamo da segnalazione che sul corso Europa, all’altezza della piazzetta, un ora fa, c’era una persona stesa sulla strada con la faccia per terra priva di sensi, circondata dai passanti. Le indiscrezioni dicono che due uomini sul motorino avrebbero investito l’uomo, dopodiché sarebbero scappati via. Sul posto i carabinieri in attesa dell’ambulanza. Seguono aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS