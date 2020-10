Real Sociedad-Napoli, ecco l’undici azzurro

57 Visite

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Indisponibili: nessuno

Squalificati: nessuno

Torna tra i pali Ospina, così come Hysaj torna ad occupare la fascia sinistra. Primo ballottaggio a centrocampo dove Demme torna in vantaggio ai danni di Lobotka. Possibile turno di riposo, invece, per Lozano che si prepara a lasciare il posto a Politano. Conferma per Insigne e per Osimhen nel reparto offensivo. In panchina scalpita Petagna che potrebbe giocare al posto a Mertens.













