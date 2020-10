Controlli Covid, chiude la Rhyfel di Mugnano. Decisione autonoma dei gestori al fine di tutelare gli iscritti

2.045 Visite

La Rhiyfel, nota e frequentata palestra di Mugnano, chiude i battenti fino a data da destinarsi. Lo comunicano i gestori della struttura, che in autonomia – e senza alcuna imposizioni di autorità esterne – hanno deciso di approfondire verifiche su eventuali casi Covid all’interno dello staff. Al momento, almeno ufficialmente, non ve ne sarebbero. “E’ un modo – spiegano i gestori in una nota – per tutelare la salute degli iscritti e per fugare ogni possibile dubbio”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS