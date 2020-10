Marano, l’ombra della camorra sul Comune: Visconti o il Pd stacchino subito la spina. Forse è l’unico modo per salvare capre e cavoli

751 Visite

Quando si insedia una commissione ispettiva in un Comune, la strada – nel 98 per cento dei casi – è segnata: si arriva allo scioglimento per mafia. Ragion per cui il sindaco e il suo partito, il Pd, che hanno fatto per mesi orecchie da mercanti nonostante le reiterate segnalazioni del nostro giornale, farebbero bene a pensare seriamente a lasciare il campo per tentare, in extremis, di salvare capre e cavoli e di non regalare alla città l’ennesima onta: il quarto scioglimento per camorra della sua storia. Sarebbe un record nell’ambito regionale.

Visconti si dimetta, lo faccia per il bene della città, e il Pd, in alternativa, lo sfiduci subito davanti a un notaio convocando quelli della minoranza, tranne naturalmente Abbatiello, già da tempo un tutt’uno con questa giunta. E’ l’unico modo, forse, per evitare lo scioglimento. Certezze non ve ne sono. Nel 98 per cento dei casi, come detto in precedenza, si arriva ugualmente allo scioglimento, ma almeno un tentativo va fatto.













