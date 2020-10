Marano, camorra e amministrazione. Potere al Popolo: “Mettere fine all’esperienza Visconti”

339 Visite

Ieri mattina, dando un’occhiata ai giornali locali, abbiamo appreso che a Marano è arrivata nuovamente una commissione d’accesso agli atti per verificare eventuali interferenze della malavita nelle scelte politiche ed amministrative della giunta Visconti.

La cosa triste è che la notizia non ci stupisce più di tanto perché ahinoi siamo abituati a queste commissioni di accesso che ormai hanno la cadenza precisa di una ogni paio d’anni. Abituati si, ma allo stesso tempo, rassegnati mai, nulla deve farci perdere la rotta per il mondo nuovo e più giusto che vorremmo costruire.

Come fare? La risposta è semplice: continuando sulla strada intrapresa da qualche tempo basata sul creare aggregazione e facendo rete dal basso, dare un’alternativa reale e tangibile alle persone, andando ad impattare sul mondo sociale e culturale che ci circonda, togliendo così il terreno da sotto ai piedi al malaffare e alla malapolitica perché uno dei nostri obiettivi è proprio quello di fare antimafia sociale.

Le passerelle politiche le lasciamo ad altri noi si continua a costruire mattone dopo mattone, una comunità nuova, libera da ogni forma di sfruttamento, dalle mafie e allo stesso tempo, dai falsi eroi di cartone che in questo momento, sicuramente si staranno ergendo come al solito a “professionisti dell’antimafia”, senza proporre o pensare a nulla di nuovo che non sia stato già sperimentato e già risultato fallimentare.

Ci aspetteranno mesi probabilmente terribili perché un altro eventuale scioglimento sarebbe veramente un duro colpo, ma noi siamo un popolo abituato alle avversità, ci solleveremo da questo come da altre mille situazioni di difficoltà, a testa alta e sempre fieri di difendere la nostra terra dal fuoco incrociato di mafia, colletti bianchi e opportunisti.

Infine e in attesa delle evoluzioni della vicenda, però, possiamo affermare con decisione che questa è l’ennesima vicenda che testimonia il fallimento dell’amministrazione Visconti e della scarsa incisività dell’opposizione, ragion per cui crediamo sia giunto il momento di porre fine a questa tragica esperienza amministrativa che potrebbe rivelarsi non solo fallimentare ma anche invischiata e preda del malaffare.

