Mercato Napoli, ora si punta su Vecino. Veretout sfuma per il secondo anno di seguito

Ora il Napoli piomba su Matias Vecino. Dopo aver a lungo corteggiato, senza successo, Veretout, per il secondo anno di fila, Giuntoli ha deciso di virare sull’uruguaiano, in uscita dall’Inter. Il giocatore ha già dato il suo assenso al trasferimento, i due club sono al lavoro per trovare un accordo. Il Napoli ha offerto 12 milioni, i nerazzurri ne voglio 18. Distanze non incolmabili considerato anche che la trattativa è avanzata, almeno sulla formula: si parla di un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze.













