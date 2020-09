Marano e quei miasmi in tante zone nella tarda serata di ieri. “Un odore simile allo zolfo”

153 Visite

Un odore fastidioso, a tratti nauseabondo, percepito in gran parte della città di Marano nella tarda serata di ieri. Qualcosa simile allo zolfo o ad altre sostanze simili, per qualcun altro invece simile al gas. Stiamo tentando di saperne di più, ma al momento non ci sono certezze. L’odore (o puzza o miasmi) era intenso al corso Europa, quindi al centro della città, ma anche nella zona di Città Giardino e in via Corree di Sopra.













