Caso Gregoretti, il giudice che dovrà giudicare Salvini rilascia un’intervista”: “Non sono Palamara, Salvini avrà processo giusto”

A dieci giorni dal processo a Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti, prende la parola il giudice che presiederà l’udienza, Nunzio Sarpietro. “A me Palamara non lo dice nessuno. Io da Palamara – spiega a Repubblica – e da quel sistema sono stato danneggiato e più di una volta. Ho affrontato mari ben più tempestosi. Io non faccio politica. Il senatore Salvini non ha alcun motivo di preoccuparsi. Qui troverà un giudice terzo e soprattutto sereno, spoglio di qualsiasi pregiudizio, che gli garantirà un processo giusto ed equo, esattamente come a qualsiasi altro cittadino».













