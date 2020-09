Napoli, il vice coordinatore regionale autonomi e partite iva: “Apre oggi il primo sportello dedicato alla città”

200 Visite

Autonomi e partite Iva Campania apre oggi il primo sportello dedicato alla città di Napoli.

Tutti i cittadini potranno comunicare disagi o mal funzionamenti.

In più, qualsiasi azienda o commerciante che è in difficoltà avrà supporto.

A scendere in campo e il vice coordinatore regionale, Geppy Verniero. Sarà lui in prima persona a scendere in campo e a recarsi nei luoghi e posti, certificando le varie problematiche in diretta social e cercando di risolvere la problematica.

La campagna inizia oggi con hashtag #dilloageppy

Nota stampa di Geppy Verniero, coordinatore regionale autonomi e partite Iva.













