La voce del cittadino, Marano: “Invio email all’Asl per prenotare una visita, ma nessuna risposta. Questo metodo è un flop”

Di seguito la lettera di una lettrice:

“Gentile Direttore, seguo tutto ciò che pubblica e denuncia, però c’è da denunciare, tra le tante cose, anche il malfunzionamento dell’Asl di Marano. Le prenotazioni delle visite specialistiche si fanno solo via email e qui c’è l’intoppo, perché scrivi ma non hai risposta. La Asl di Napoli, invece, funziona bene. Non capisco perché non si torna al vecchio metodo”.

Grazie,

Lia













