POMPEI: rubano scooter in un parcheggio del centro commerciale

I Carabinieri della Stazione di Pompei hanno arrestato per furto un 19enne incensurato di Boscoreale e Antonio De Angelis, 23enne di Torre Annunziata già noto alle ff.oo..

Avevano rubato uno scooter all’interno di un parcheggio di un noto centro commerciale di Pompei, nascondendolo poco distante, in un’altra area dello stesso parcheggio.

Il proprietario, vistosi derubato, ha contattato il 112 chiedendo l’intervento dei Carabinieri.

I militari hanno così visionato le immagini di videosorveglianza e scoperto che i due giovani avessero forzato lo scooter in pochi secondi per poi nasconderlo in una porzione poco illuminata del parcheggio.

Rintracciati in pochi minuti, i due sono stati bloccati prima che potessero dileguarsi.

Finiti in manette, sono stati poi tradotti al carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.













