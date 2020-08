356 Visite

Regionali, in campo c’è un altro residente (l’ottavo) del comune di Marano. Si tratta di Luigi Zavarone, ingegnere, candidato con la lista Per le Persone e la Comunità. La lista che pesca essenzialmente nel mondo del volontariato e degli ambienti cattolici a sostegno del governatore uscente De Luca. Zavarone vive da 25 anni a Marano, per la precisione in via Svizzera.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS