Amministrative Calvizzano, Santopaolo mostra i muscoli: “Pirozzi in vantaggio? Balle, vinceremo noi: abbiamo un grande riscontro”

Giuseppe Santopaolo, candidato sindaco a Calvizzano, mette le cose in chiaro e rilancia dopo la presentazione delle liste. “Non partiamo affatto battuti – dice – chi parla di Pirozzi sicuro vincente dice il falso. Stiamo lavorando sul territorio, facendo campagna elettorale casa per casa e riscontriamo grandissima disponibilità. Abbiamo allestito una lista con tutti i crismi: non ci sono solo giovani alle prime armi, ma anche tanti validi e seri professionisti. Saremo la sorpresa di questa campagna elettorale”.

Il candidato della lista Vinciamo per Calvizzano con Santopaolo sindaco focalizza poi la propria attenzione sui temi della campagna elettorale: “Se eletti, con una sapiente opera di rinegoziazione dei contratti in essere con il Comune, attraverso la lotta all’evasione dei tributi e con i proventi derivanti dalla concessione di licenze previste dal nuovo Puc, riusciremo a ridurre le imposte per i cittadini. Questo è un impegno che mi assumo con la cittadinanza”, aggiunge Santopaolo. Infine una battuta su “presentabili e impresentabili”. “Non parlo degli altri – conclude il candidato sindaco che sfiderà Pirozzi e Pisani – ma per me parlano i fatti e gli atti. La patente di legalità è stata certificata dal decreto relativo all’ultimo scioglimento del municipio. Io sono tra quelli che non hanno alcuna ombra e che possono camminare a testa alta”.













