Gentile direttore, sono residente a via Adda. Le scrivo e le invio foto delle condizioni (da mesi) di alcuni marciapiedi della zona. Di questo passo, tra un po’, non si potrà nemmeno camminare a piedi. Ma i consiglieri e gli amministratori sono ancora in vacanza o impegnati nella campagna elettorale per le regionali? Se sì, li aspetto con ansia a casa mia…

Luciano (Marano)













