L’annuncio di Trump: “Ok per la terapia al plasma”

123 Visite

In attesa dell’antidoto anti Covid, proprio oggi Trump ha effettuato “ un annuncio storico “. “ La Fda ha dato autorizzazione urgente per la cura con l’utilizzo del plasma dei guariti “, ha dichiarato il presidente in una conferenza stampa tenuta alla Casa Bianca.

Il tycoon ha quindi aggiunto che la cura con il plasma di chi ha sconfitto il virus è la “ cura più urgente che possiamo usare in questo momento ” per colpire il Sars-Cov-2. Da qui l’invito di The Donald a tutti i guariti dal Covid di donare il plasma così da farlo utilizzare nelle cure.

Trump ha inoltre ringraziato la Fda per l’autorizzazione urgente e sottolineato che è stato notato un miglioramento nel 35% dei malati del Covid con l’uso del plasma dei guariti. Fino a questo momento il plasma convalescente è già stato utilizzato per trattare circa 70.000 americani che hanno contratto il coronavirus.

L’annuncio è arrivato dopo giorni in cui i funzionari della Casa Bianca hanno parlato di ritardi politicamente motivati da parte della Food and Drug Administration nell’approvazione di un vaccino e di terapie per la malattia provocati per limitare le possibilità di rielezione di Trump.

In merito alle pressioni alla Fda, Trump ha precisato che si “ è trattato di una scelta coraggiosa che non c’entra con la politica ma è di vita o morte “. Ieri il presidente aveva tuttavia accusato “ il deep State, o chiunque altro, sopra l’Fda ” di rendere “ molto difficile per le aziende farmaceutiche convincere la gente a testare i vaccini e le terapie. Ovviamente sperano di ritardare la risposta fino a dopo il 3 novembre. Bisogna concentrarsi sulla velocità e salvare vite umane! “.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS