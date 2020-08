Regionali Marano, i candidati in campo sono sette: c’è anche Rossella Santoro

500 Visite

C’è anche Rossella Santoro (foto in basso), figlia dell’ex consigliere Franco, nell’elenco dei candidati in corsa alle elezioni regionali di settembre. Santoro è in campo con l’Unione di centro, a sostegno del candidato presidente Stefano Caldoro.

A Marano gareggiano altri sei candidati: Michele Palladino (Fdi), Luigi Baiano (Lega), Teresa Aria (Liberal democratici-Moderati), Pasquale Di Fenza (Liberal democratici-Moderati), Alessandro Totaro (Fare democratico-Popolari), Stefania Fanelli (Terra).















