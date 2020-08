426 Visite

Verifiche ancora in corso in prefettura, ma filtrano già le prime notizie: non ci sarebbero anomalie nella lista di Italia Viva a sostegno del candidato sindaco Antonio Poziello. La lista avrebbe dunque tutti i crismi per poter gareggiare alle prossime amministrative. Ieri erano circolate voci e richieste di controlli per presunte anomalie nella presentazione delle firme.













