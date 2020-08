Violate norme anti Covid, 40 persone bloccate in un albergo di Varcaturo. Denunciato un maranese

1.382 Visite

Quaranta persone sono rimaste bloccate in un albergo a Varcaturo a causa della presenza di un uomo di Marano che è stato denunciato per aver violato le norme anti-Covid. Tensione con alcuni ospiti della struttura, che hanno inveito contro l’uomo e ci sarebbe stato anche un tentativo di aggressione. È quello che è accaduto nel pomeriggio di ieri in una struttura ricettiva del litorale giuglianese.













