Regionali Campania: impresentabili, figli di e riciclati di ogni genere. Con De Luca c’è di tutto

Nel centrodestra, invece per Fdi c’è Francesca Allocca: 42 anni, cardiologo, è alla sua prima esperienza in una competizione elettorale, ma conosce la politica per averla vissuta accanto al papà Ferdinando, per molti anni sindaco di Somma Vesuviana. Mentre Forza Italia a Napoli schiera Chicca Lettieri, figlia dell’ex numero uno degli industriali Gianni.

Non mancano le polemiche per i candidati con legami familiari “particolari”.

Il primo caso è quello di Giusy Ferriero, imparentata con un luogotenente dei Puca. Consigliere comunale a Sant’Antimo, fino allo scioglimento nel 2019 per camorra, ora la 25enne è candidata nella lista De Luca presidente. «Sono scesa in campo a tutela del mio territorio, per tener fede a quegli impegni assunti durante il percorso sociale e politico che ho intrapreso all’età di 15 anni», ha scritto l’altro giorno sul suo profilo Fb ricordando come la parentela era nota: «Bastava chiedere il certificato storico dello stato di famiglia e non attendere il decreto di scioglimento della commissione di accesso per conoscere i parenti di quinto grado di una persona. In ogni caso, se proprio vogliamo discuterne, propongo a ogni individuo senza macchia e di stirpe pura di fare un certificato storico del suo stato di famiglia fino alla settimana generazione e pubblicarlo».

In Forza Italia, invece, troviamo Giovanna Ferrari, meglio conosciuta come Giovanna Rei, che è figlia di un condannato per camorra. «Io papà non so neppure chi sia, non l’ho mai conosciuto», ha racconta l’attrice al Mattino. Per poi aggiungere: «So che vogliono farmi passare come figlia di un malavitoso ma nella vita ce l’ho fatta da sola, anzi se il mio passato può essere un fastidio per Fi ritiro la candidatura».

In campo anche Valeria Ciarambino, leader del Movimento Cinque Stelle, Giuliano Granato, per Potere al Popolo e altri tre candidati alla presidenza.