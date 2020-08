Viviana, prima conferme. Per medici e polizia “si è suicidata”

589 Visite

Viviana Parisi si è lanciata da quel traliccio sulla montagna di Caronia, non è scivolata. Il primo incrocio dei dati che provengono dai medici legali e dalla polizia scientifica portano tutti in una direzione: la deejay scomparsa il 3 agosto con il figlio Gioele si sarebbe suicidata. Il corpo è stato ritrovato (l’8 agosto), pancia in giù, a tre metri dal traliccio. Gioele sarebbe morto nell’incidente in galleria o sarebbe stato ucciso dalla madre.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS